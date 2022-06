¡Los mejores tips para darle un toque rústico a tu casa!

Seguimos hablando de las paredes y pasamos de los ladrillos a los azulejos. Esta cocina tiene azulejos de colores mediterráneos, otro elemento que hace que sea una habitación más rústica, pero al mismo tiempo, moderno, divertido y alegre.

Despierta en la mañana para ir a desayunar con muchos colores en los azulejos, ¡es perfecto para empezar el día! Tenemos rojo, azul, amarillo, púrpura, naranja… no tendríamos el coraje de arriesgar y mezclar todos los colores. Pero el que no arriesga, no gana! Y Rachel Junqueira, arquitecto portugués, arriesgó y tuvo un resultado muy bueno! Funcionó a la perfección, los azulejos combinados con muebles de madera, creando un ambiente rústico y acogedor.