¿Niños en casa? – ¡Acondiciona cada rincón a la perfección!

Esto no es un secreto, los niños gozan de una creatividad fascinante que muchos mayores les envidiamos, y es que no es una simple cualidad de la edad, es una habilidad mental que bien estimulada hará de ellos personas adultas muchos más activas e ingeniosas, así que no podemos dejar que la estructura de nuestro hogar la frené.

La pintura para pizarrón, utilizada por Jansen en este ejemplo, es un invento que el suelo y los muros de tu casa agradecerán, además de ser fácil de colocar, pues se aplica como cualquier otro tipo de esmalte, resulta sencilla de limpiar, así que detecta el lugar donde tus hijos disfrutan pintar y cúbrela de esta pintura, y ahora si, deja que tus pequeños artistas se expresen a plenitud.