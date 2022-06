Encimeras de cocina con mucho estilo

Esta encimera, excepcional obra de Acana Interiorismo, observamos cómo lo sencillo no tiene por qué ser aburrido o sin chiste . Aquí, mediante un excelente aprovechamiento del espacio, y el empleo de un tono gris bastante discreto, se logra una encimera de bastante categoría, de esas que, pese a no ser del tipo que lo apantallan a uno desde el preciso momento en que entra a la cocina, es más bien una jugadora de equipo , en el sentido que la aportación de su presencia es realmente un elemento crucial para la buena imagen proyectada por la cocina como una totalidad, no como una suma de distintos elementos, sino como un espacio placentero y acogedor dentro del hogar.