8 áreas de asadores – ¡Ideales para los fines de semana!

No hay sábado o domingo que no se preste para reunirse con la familia y armar una buena carne asada ¡a los mexicanos nos encanta! ¿A poco no? Compartir juntos los alimentos y buenos momentos, con cerveza en mano mientras los niños corren por el patio y suena alguna música bailable. Ya con oír la palabra “carne asada” siempre vienen a la mente momentos felices, buen humor, chistes, sonrisas entre amigos y familiares… y en seguida, el olfato se pone alerta al evocar el olor ahumado de la carne, de las cebollitas y de las tortillas de maíz en la parrilla. Sin duda, la boca empieza a hacerse agua.

Por ello, es importante considerar un entorno adecuado para este tipo de reuniones, lo ideal es tener un área de asador en nuestro patio o jardín. En este libro de ideas, te compartimos algunas áreas de asadores, que creemos pueden adaptarse a todos los espacios y presupuestos. ¡Inspírate y toma nota!