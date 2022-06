Pisos de madera: ideas para interior y exterior

Después de un uso prolongado, para mantener la verdadera belleza de los pisos de madera, y que siempre tengan la apariencia de nuevos , debes seguir algunos pasos: No arrastrar los muebles, no rayar el piso. No utilice materiales abrasivos ya que pueden dañar el acabado y el brillo del piso de madera. Proteger el suelo para ser instalado en ambientes húmedos tales como cocinas y baños. Deben evitar el contacto con líquidos, por pequeño que sea, para que el suelo no se manche. Es importante llevar a cabo también un mantenimiento frecuente con un cepillo y un paño suave ligeramente humedecido.

La solución es restaurar el suelo. Los pisos de madera tienen un promedio de 2 cm de espesor y pueden ser revitalizadas tres veces. Dependiendo del tipo de suelo la mejor solución para renovar ee lijar madera, también se puede aplicar el barniz en algunos casos. Este es un trabajo duro y meticuloso, y es necesario solicitar ayuda profesional. Pero el resultado es un nuevo piso de nuevo!

Mantenga su piso hermoso y llamativo, ya que este suelo de madera clara, desarrollado por Leoline en el Reino Unido.