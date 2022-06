Al momento de vender tu casa: ¡7 consejos para que valga mucho MÁS!

Si has decidido que quieres vender tu propiedad debes tener un montón de preguntas, por ejemplo, la forma de aumentar el valor de una casa. No te preocupes, ya que prácticamente todo el mundo tiene esta dificultad. Antes de cualquier reforma en el hogar, ya sea en estilo clásico o no, es importante buscar ayuda profesional, es decir, elegir un buen corredor y una agencia de bienes raíces.

La elección del agente puede hacer una gran diferencia en cómo se venderá tu casa. Debes contratar una agencia que esté cerca de tu casa, así podrá llevar a los interesados a visitarla cuando sea necesario. También es esencial para contratar a un agente que coincida con tus expectativas. El primer punto que se debe hacer es: una lista! Es esencial poner todo en papel. Haz tus actualizaciones del plan y la venta de su propiedad, cada vez que sea necesario. Luego, con la lista final, prioriza lo que es urgente. Y una vez que todas las modificaciones estén hechas, el agente de bienes raíces debe fotografiar y publicar en Internet. Es importante que cada imagen sea de excelente calidad, recuerda que la mayoría de la gente no hace caso a la publicidad si no tiene fotos.