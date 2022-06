Organización en el hogar: ¡10 originales estanterías!

Muchas veces, al momento de acomodar las cosas, existen objetos que preferimos mandarlos al sótano o al ático, por miedo a que se rompan o se maltraten. Para no volver a guardar todos tus recuerdos valiosos, By Seog Be Seog nos propone crear una estantería alta. No solamente podrás guardar mejor tus cosas, sino que harás uso de ese espacio que generalmente no tiene nada, para poder acomodar mejor tus cosas. Recuerda que los colores claros y una iluminación fuerte te ayudarán a hacer que se vea más espacio en la habitación.