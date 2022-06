Cavas de vino en casa: ¡10 ideas geniales!

El almacenamiento de cada vino suele ser especial. Por ejemplo, los vinos espumosos deben ir de manera vertical, para evitar que se concentre la presión en el tapón y este se mueva. Los vinos no espumosos, es altamente recomendable, se almacenen de manera horizontal, para que el vino este en contacto con la madera del corcho y este no se seque. Pero eso no quiere decir que todos los vinos deban estar guardados en las mismas entanterías. Arquitecto Serre, por ejemplo, nos propone esta innovadora manera de almacenar el vino. Ya no sufrirás cuando quieras sacar la botella de hasta abajo.