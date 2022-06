Casa sencilla por fuera ¡llena de sorpresas por dentro!

Al llegar el verano y las altas temperaturas, se vuelven una invitación irresistible para disfrutar de unos días en la playa. No hay un lugar más apropiado y estimulante que el mar, especialmente en los días de intenso calor. ¿Quién no se siente más relajado y satisfecho cuando pone los pies en la arena y sienteel calor de las olas rompiendo en la arena? En este momento, cualquier mal humor y sensación de malestar general desaparecen en su totalidad. Por supuesto, además de estos placeres, también es necesario contar con un refugio cómodo y acogedor para garantizar la comodidad de la familia y amigos. The Beach House es el lugar ideal para reunir a familiares y amigos en un clima ideal para compartir momentos de descanso, relajación y el ocio.

Hoy te presentamos el diseño de una casa de playa, diseñado por el estudio de arquitectos brasileños Tweedie + Pasquali, situado en la playa de la Atlántida Sul, en el condado de Shangri-la, en Río Grande do Sul, Brasil. El proyecto tiene características innegablemente minimalistas con una estética que valora formas , superficies simples, geometrías sencillas y las texturas de los materiales y mobiliario. El proyecto también dio prioridad a la integración de los entornos sociales con el fin de hacerlos más cómodos y fomentar el contacto y la interacción.