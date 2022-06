Mesas de centro: ¡el corazón de tu sala!

La sala es uno de los lugares más importantes de la casa. Es la testigo de las mejores y peores convivencias con tus amigos, de las largas pláticas con la familia, de las intensas tardes jugando videojuegos o de las románticas veladas de películas. Pero existe un integrante de ese lugar que a veces no tomamos mucho en cuenta, y que, sin embargo, es el corazón de nuestra sala: la mesa de centro.

Encargada de mantener la botana, de cuidar las flores que nos regalaron o de ostentar el recuerdo del último viaje, es un mueble que, por su ubicación, llama la atención pero debe de ser discreta y sencilla para que no sea estorbosa ni se lleve toda la atención. Aunque esto no quiere decir que deba ser una simple mesa aburrida y sin estilo. Acá te dejamos 10 propuestas y por acá otras cinco, para que no tengas pretexto y renueves tu mesa.