Cómo revestir las paredes de tu baño con loseta: paso a paso

Ese baño que no les gusta porque es muy oscuro. Tienen un baño con solo pintura pero no tienen losetas de cerámica o simplemente no les gusta las que tienen y quieren modificarlo colocándole alguna más actual o de color más brillante.

Cuando quieren agrandar el espacio de forma virtual, esto es haciendo que parezca ser más grande de lo que es colóquenle colores claros a sus paredes y pisos y ya tendrán su baño nuevo que parece ser más grande y si le ponen un espejo grande que esté en la pared sobre el lavabo del baño se duplicará el tamaño del mismo con solo colocarlo.

Para todo eso se necesita tener ideas claras de como hacerlo y estamos acá para encaminarlos en ese mundo de las modificaciones de nuestras habitaciones para hacer un hogar mas confortable y actualizado