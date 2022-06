6 errores a evitar en la decoración de nuestra casa

En primer lugar, comprar lo necesario. Decíamos al principio de este artículo y de hecho es importante que sigamos la lista de compras de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, esto no significa que los muebles básicos no se puedan personalizar. Algunas velas en la mesa, cojines de colores o con textura para decorar el sofá, los libros en los estantes intercalados con fotografías, flores, cuadros o marcos para una pared prominente. Todos estos son ejemplos tan especiales, que casi se convierten en esenciales. Recuerda que tu casa es más que un lugar para comer y dormir. Es básico que para sentirse cómodo tenga un sentido de originalidad e identidad com este espacio de Go Interiors.

Es normal cometer algunos errores cuando decoramos nuestra casa por primera vez. Pero con la práctica se hace al maestro

