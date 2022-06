Mesas auxiliares ¡tus mejores aliadas en decoración!

Una mesa no tiene que ser siempre una mesa. De sobra sabemos que cualquier objeto con una superficie plana puede servirnos igual que una mesa. Así que Monalola Prints te tiene una propuesta interesante. ¿Por qué no darle un buen uso a esos muebles antiguos que ya no sirven y que no sabemos dónde poner? ¡Una mesa es una excelente opción! Podrías complementarlos con alguna servilleta o un pequeño mantel, si está algo maltratado e integrarlo a la decoración de tu hogar.