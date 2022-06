Cortinas y persianas de cocinas en todos los diseños y estilos

Si de plano lo tuyo no es la luz natural y prefieres la artificial, también hay modelos para ti. Es raro ver una cocina oscura pero en cuestión de gustos se rompen géneros y en cortinas de cocina no te excluimos.

Por lo regular, las cocinas tienen una ventana, así son diseñadas, a menos que, la personalices y pidas a tu arquitecto no poner una. Pero, quieras o no, son necesarias, quizás no tanto para la iluminación sino para la entrada de aire y salida de olores.

Si tu cocina ya tiene una y prefieres la luz artificial, estas persianas horizontales te ayudarán a evitar la entrada de luz. Además de la obstrucción, resaltarán por el estilo y forma en como se presentan. El color blanco enfatiza en todas la cocinas y más, en una como ésta.