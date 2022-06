Organiza tus zapatos con estas geniales ideas de muebles y estantes

No hay nada más tedioso en una habitación que la desorganización. Los niños suelen cambiar de vestimenta a cada momento, y por consiguiente dejan todo tirado o por donde sea. La ropa en el piso y un zapato por aquí, otro por allá. Pero no solo son los niños, también los adultos por falta de tiempo o simplemente pereza. La ropa en la mayoría de las veces ya está sucia y se va directamente al bote o cesto, pero los zapatos no. Los zapatos se tiene que acomodar y dejarlos en el lugar que corresponde para tener una habitación ordenada.

En algunos casos, los zapatos están en todas partes de la habitación, para que no ocurra esto es necesario tener zapateros para el orden del calzado.

Aquí en homify, te damos algunas ideas de zapateros para colocar y/o guardar los zapatos. Hay que tener claro que, no todos estos diseños son exclusivos para zapateros, sino son ideas para otros conceptos que nosotros adaptamos para ti.