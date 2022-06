Puertas corredizas de cristal: ¡10 ideas sensacionales!

Esta puerta corrediza de cristal si se encuentra en el lado de la calle, donde puedes ver a todo mundo pero, ellos no a ti. Si tu departamento está ubicado en los niveles superiores, es una buena idea para tener una puerta corrediza de cristal, no te preocupes, hay loco pero no tantos que querrán subir a romper lo vidrios. Además, por estar en los niveles de arriba, no se notará desde abajo, solo tu podrás ver hacia tu interior.

Si no te gusta la contaminación y el tráfico pero te gustan las terrazas, puedes adornarla con macetas o plantas como lo ves en la imagen.