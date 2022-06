Jardineras de madera para interior y exterior

Nada más facil que, esta jardinera de tarima. Seguramente tienes una tarima en tu casa que no ocupes o incluso que este rota, no importa el estado, ésta es ideal para hacer una jardinera de madera. Solo se trata de limpiarla y si está rota, no te preocupes puedes repararla con un trozo de madera y unos clavos. Te aseguro que no luciera mal, al contrario se verá rústica. Si deseas, puedes pintarla del color y tono que quieras, si tu casa es un lugar opaco y sin vida, puedes pintar cada nivel de un color, se vera colorid y divertida.

Para el toque final, llena con tierra para plantas cada nivel y coloca las plantas. Homify te recomienda que sean plan de sombra, así la madera no se deformará con el so y además podrás tenerla dentro de tu casa.