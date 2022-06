¡11 ideas para diseñar un patio interior sensacional!

No hay mejor idea que la de Desnivel Arquitectos, idea mexicana. Se trata de un árbol dentro de nuestra casa. No es un árbol pequeño o planta que parezca árbol es un árbol. Un patio interior no solo quiere decir, tener pasto y plantas, sino llevar la naturaleza a nuestro hogar. Y esta idea de naturaleza muerta es una brillante idea para la decoración de nuestro hogar.

Es fácil de poner y no necesita mucho cuidado como uno natural. Además combina en cualquier lugar de nuestra casa o oficina.