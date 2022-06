¡A decorar con tarimas de madera!

En ocasiones comprar mobiliario nuevo o usado te cuesta un ojo de la cara, y el modelo o el tamaño no son 100 por ciento satisfactorios. Como dicen por ahí, la economía ya no alcanza, en homify te damos diferentes ideas para crear muebles a tu gusto y tamaño. Solo es cuestión de conseguir materiales sencillos que, usualmente los tenemos en casa guardados o a punto de tirar, como es el caso de las tarimas de madera. Sino tienes, no te preocupes, hoy en día son muy fáciles de conseguir.

Seguramente ya sabrás de lo que estoy hablando y tienes una idea, pero aquí, no solo te traemos muebles sino decoraciones que nunca imaginaste que podrías utilizarlos. Con estas sencillas y fáciles ideas, tu casa lucirá a tu gusto y además a la moda, sin olvidarte que, ahorrarás unos cuentos billetes.