Jardín al frente de la casa – ¡7 ideas fantásticas!

A quién no le gustan las flores, todavía no hemos encontrado a alguien que diga que no le gustan, es posible que algunas personas consideren que tener plantas con flores es más trabajo, ya que estas se caen en algún momento y hay que limpiar más en los alrededores, pero vale la pena intentarlo. Las flores pueden estar en plantas perennes o en plantas que solo duran un tiempo relativamente corto.

Si tienen plantas que florecen solo por épocas y después mueren es preferible sembrarlas en envases o maceteros donde sea fácil reemplazarlas por otras nuevas. En este jardín que les estamos mostrando el conjunto de plantas florecidas es el centro del diseño de un jardín prácticamente embaldosado donde solo se han dejado los canteros que refuerzan el diseño del lindero construido con paredes altas. Las macetas con flores le da la alegría del color y seguro del perfume que ellas trasmiten.