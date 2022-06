Baño pequeño: ¡8 tips para que se vea sensacional!

Al comprar loa accesorios para ese baño pequeño pueden salirse de los colores neutros y tonos suaves, en este caso si pueden darse el gusto de comprarlos que combinen dándole al conjunto la fuerza de colores contrastantes en la alfombra, la papelera con tapa, el porta cepillos, el envase para jabón liquido y para la pastilla de jabón, los porta toallas y porta papel sanitario, estos últimos pueden ser metálicos que se instalan fácil y son duraderos. Los accesorios deben combinar con el estilo y los colores del baño pudiendo también armonizar con los colores de las toallas y la cortina.

El espejo es importante, no solo por el uso que se le da, sino también porque un espejo, preferentemente de pared a pared si se puede instalar así, agranda el espacio en una habitación pequeña como el baño. Es recomendable que no tenga marco y si lo tiene que no sea muy ostentoso para que el efecto de reflejar la imagen de la pared de enfrente sea más adecuado sin esa limitación.