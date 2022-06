Muebles para el recibidor: ¡10 estilos con personalidad!

Aduéñate de las paredes para instalar percheros para dejar los abrigos y la bolsa.

Si no dispones del espacio suficiente o careces de un lugar específico para montar un recibidor Ronda Design, nos propone un diseño de repisas cajoneras que nos pueden ser mucha utilidad tanto para dejar las cartas, las llaves, o hasta un poco dinero para cuando pidas comida a domicilio y no tengas que salir corriendo a buscar la cartera si no la dejaste a la mano.

Para darle vida a este tipo de diseño, puedes colocar una maceta con plantas o un florero pequeño para darle toques de color.