20 ideas para cubrir y proteger tu terraza

CDECO and co

CDECO and co

El blanco de este cubrimiento hecho a base de tarimas de madera, que cuenta con múltiples ventanas laterales y un tragaluz superior logra, en conjunto, hacer que esta terraza irradie luminosidad y pulcritud al momento del descanso. Los decoradores de interiores que laboran en la franquicia francesa Cdeco And Co son los profesionales que se encargaron de la construcción y diseño de esta habitación exterior que es imposible no mirar cuando tienes el papel de espectador.