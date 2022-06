Casa en Acapulco remodelada ¡y lista para mudarse!

El comedor y la sala se dividen por ¿un sillón? Efectivamente, la falta de orden en los espacios no dejaba que se delimitaran y se distinguieran, que cada uno tuviera su propia atmósfera y estilo. El color blanco de las paredes no permitía el realce de ciertos rincones que podrían haberlo hecho interesante. Los muebles no aportaban señales de estilo, fusión de colores ni calidez en el ambiente… ¡muy apagado!