8 tips que harán de tu recámara ¡el mejor lugar del mundo!

Si es verdad. Dormir en la cama de tu ex pareja, puede hacer que tu cuerpo no se relaje y por lo tanto no evitarás el estrés de los recuerdos.

Aunque la cama es a menudo el primer objeto que se cambia en el momento de una separación, a menudo esto no sucede y termina por ser un elemento incómodo en el hogar.

Así que para tus buenas noches de sueño, será mejor renovarla por completo.