Sillón cama, sillón diván ¿por cuál decidirse?

Los talentosos profesionales de Solpuri nos presentan este sillón cama, que hace acto de presencia en nuestro listado demostrando que la moda y la comodidad no tienen por qué estar peleadas, sino que, de hecho, hacen muy buena combinación sabiéndolas acomodar, tal y como se ejemplifica con este maravilloso ejemplar.

Cuando uno ve a este sillón cama, no sabe si correr a acostarse cómodamente en él o detenerse simplemente a admirar su belleza y de paso tomar unas cuantas fotografías para la posteridad. Y es que, su superficie de naranja suave, y su cuerpo en color blanco no incitan a otra cosa que no sea a un muy intenso y placentero descanso, mientras que sus peculiares formas redondeadas dan todo una cátedra en cuanto al potencial estético que puede alcanzar un sillón cama.