¡6 consejos para ganar espacio en cocinas pequeñitas!

Una cosa que se dificulta mucho es espacios pequeñitos es tener una buena organización y contar con los espacios suficientes para almacenar todos los artículos que son necesarios tanto para preparar como para degustar platillos deliciosos. Así que si buscan un cambio en tu cocina que no sólo traiga una apariencia diferente sino que te brinde facilidad para el orden, apela por generar múltiples compartimentos, unos grandes, otros no tanto, pues sólo así lograrás tener lugares suficientes para guardar todo lo que hasta entonces no tenía un lugar de estar.

Es Class Iluminación la firma que nos da una genial idea al colocar repisas en las partes de los muebles que se encuentran varias o que están destinadas sólo a ser decoración.