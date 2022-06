¡6 ideas brillantes para iluminar baños modernos!

No te preocupes, no tiene nada que ver con el drama. La iluminación dramática es básicamente una iluminación, poco convencional, con zonas oscuras y claras que sirven para enfocar la atención en espacios específicos. Este espejo retroiluminado en este cuarto de baño hace exactamente eso. Puede que no sea muy alto en la escala de práctico, pero sin duda le da al espejo una importancia diferente en términos decorativos, y logra que el baño tenga un ambiente especial. Este tipo de iluminación es una forma sencilla de convertir un baño viejo aburrido en una preciosa obra de arte.