Antes y después de una casa pequeña: ¡transformación sorprendente!

La distribución y estructura de las zonas de la vivienda no se modificaron, excepto en la cocina, en donde se derribó el muro que delimitaba el área del comedor para hacer un espacio amplio y abierto. Esto hizo que el espacio se aprovechara mejor y se pudiera instalar una serie de alacenas de puertas ciegas junto a la pared, en las cuales es necesario empujar para que las puertas se abran pues no cuentan con manijas ni relieves sobresalientes, respetando el estilo de la casa. Una de esas puertas no lleva a un cajón más sino a una pequeña despensa muy funcional y que hace que la cocina se mantenga en perfecto orden, sin una sola señal de descuido, manteniendo todo en su lugar. Y en lugar del muro anterior, al centro de la estancia se ubica una isla, grande, blanca y elegante, que integra estufa, fregadero, campana y encimera además de barra desayunadora con dos cómodas bancas.