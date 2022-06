¿Cómo separar la sala de la cocina-comedor? – ¡9 ideas fantásticas!

Esta idea no quiere alejarse de la eficacia de las paredes en cuestión de dividir espacios, pero dado que aquí se buscan una convergencia entre habitaciones, la idea se centra en conservar el muro pero no de manera total, por ello se crea una abertura que conecta con total eficacia la cocina de la sala pues no cuenta con ningún tipo de puerta o persiana que pudiera apelar por un cerrado hermético.

El bello ejemplo en esta ocasión le pertenece a Kali Arquitetura.