¿Visita de la suegra? ¡6 tips para que se quede IMPRESIONADA!

Una queja común de las suegras, principalmente en la relación con las nueras, es que el hijo no está comiendo adecuadamente. O incluso que la comida no es tan buena como la hecha por ella. Antes de firmar una declaración de guerra, tenemos que respirar profundo y entendamos que estas afirmaciones son poco probable que desaparezcan. Lo que se necesita en estos casos, es acostumbrarse a la idea y tratar de revertir cualquier mala impresión que pueda surgir. Así que en los días que esté la suegra en la casa, esmérate un poco más en la comida y la cena. Toma tus libros de recetas y prepara algo realmente especial. Pero cuidado: no trates de hacer el mismo platillo que también le sale a ella, eso puede empeorar las cosas

