7 ideas para que tu casa sea ¡un auténtico lugar de relajación!

¿A quién no le parece relajante el sonido del agua, y esa refrescante sensación de las gotas de agua recorriendo y limpiando tu cuerpo? Y qué decir cuando tenemos la oportunidad de disfrutar de un delicioso baño en la tina, con la espuma limpiando nuestros poros y deliciosos aromas relajando nuestros sentidos. Si aún no lograr sentir esas sensaciones al tomar un baño, entonces te urge remodelarlo. No necesitas grandes reformas, podría bastar con incluir algunos elementos naturales, como pisos y paredes de piedra o madera, plantas y luces que te ayuden a crear un efecto de spa en tu propio baño. Y si quieres todo el paquete completo, entonces no olvides las lociones o velas con aromas relajantes. Podrás tener tu propia tarde de spa cada día al tomar un baño. Este diseño es de Cristine V. Angelo Boing e Fernanda Carlin da Silva.