Cojines: ¡el toque especial de la sala!

La cantidad de cojines que debes colocar, depende del estilo decorativo de tu habitación. Si te gusta un estilo más tradicional, entonces selecciona siempre un número par de cojines, pero si lo que estás buscando es un look más moderno o ecléctico elige un número impar.

Crow's Nest Interiors nos da una opción de estilo retro en esta sala. La tela del sofá de apariencia desgastada, revive con la divertida combinación en tonos y diseños de estos cojines.

No hay ninguna regla definida para hacer de tu espacio un lugar único, sólo es cuestión de no excederse para no sobre cargar el ambiente.