¡7 fantásticas ideas para decorar las paredes de la cocina!

El arte no se excluye de ninguna habitación de nuestra casa, no por tratarse de un espacio para cocinar quiere decir que no podamos llevar a ella alguna obra artística; desde luego tiene que mantener un diálogo armonioso con el ambiente que ésta representa.

Fotografías o cuadros son bienvenidos en este espacio. En el diseño de Studio Cobelli, encontramos un ambiente de plan abierto entre cocina y comedor, por lo que la decoración debe tener un cuidado especial.

El cuadro que vemos en el muro pertenece a la corriente del Arte Pop, en donde uno de los nombres más representativos es el de Andy Warhol, tal grandeza es patente al ver cómo algo tan sencillo y cotidiano como un plátano, luce de maravilla para decorar una habitación.

