¡Una remodelación extrema!

¡Una fachada más alta y totalmente moderna es la que vemos ahora! las paredes ya no tienen textura rugosa, sino que ahora tienen una sencillez contemporánea. La terraza y la tercera planta fueron construidas de madera y respetando los requisitos de la ley de construcción de dicho país europeo. Recordemos que en Europa, la leyes de construcción y remodelaciones son estrictas y deben seguirse al pie de la letra, como por ejemplo, no construir estructura de concreto sobre un edificio que no puede soportarlo.

Además, de la zona pública y privada, en primera y segunda planta, respectivamente, la vivienda acoge una nueva recámara con terraza en lo que era la cubierta.