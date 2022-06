6 consejos prácticos para que tu baño se vea de infarto

La luz natural es el mejor aliado de la decoración moderna. No solamente es una fuente amigable de iluminación, sino que, además, le otorga a las habitaciones una cualidad de frescura con un aire de libertad. No importa si vives en el campo o la ciudad, una ventana amplia en tu baño te permitirá que te sientas más relajado. No olvides que, aunque una gran ventana puede ser una gran aliada, también necesitarás de cortinas que te ayuden a regular la entrada de luz, y por si lo deseas, que te den mayor intimidad, y fuentes de luz eléctrica, para poder utilizar tu baño por las noches. Este diseño es de Oikos Design.

Otra ventaja de la luz natural es que, cuando comience a apagarse, o por las noches, la iluminación de tu baño será más tenue, y podrás tener una habitación cálida, acogedora, romántica y relajante, perfecta para tomar un baño y olvidarte de todos los problemas, y hasta del tamaño del cuarto de baño.