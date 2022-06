Top 5: ¡asombrosas remodelaciones de 5 fachadas!

No hay sábado o domingo que no se preste para reunirse con la familia y armar una buena carne asada ¡a los mexicanos nos encanta! ¿A poco no? Por ello, es importante considerar un entorno adecuado para este tipo de reuniones, lo ideal es tener un área de asador en nuestro patio o jardín. En este libro de ideas, te compartimos algunas áreas de asadores, que creemos pueden adaptarse a todos los espacios y presupuestos. ¡Inspírate y toma nota! 8 áreas de asadores – ¡Ideales para los fines de semana!