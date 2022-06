10 armarios a la medida ¿cuál es tu estilo?

Goldstein & Co.

Esta pequeña habitación apela al estilo industrial caracterizando particularmente por un diseño que se apega a la idea de hacer visibles tanto estructuras como materiales puesto que no sigue pretensiones tan ornamentales como si lo hacen estilos más clásicos.

El particular armario creado por Goldstein & Co está fabricado en su totalidad por placas de aluminio con un discreto diseño basado en diminutas perforaciones que no cuentan con recubrimiento de ningún tipo, pues como ya destacamos, mostrar la estructura es típico de estos diseños.