Muebles de comedor: ¡propuestas con estilo!

Look at Me

Look at me es una empresa mexicana originaria de Querétaro que, nos presenta este diseño. Estos muebles de comedor son lo básico, una mesa, sillas y un buffet. Sin embargo, no se trata de la tradicional mesa o silla, sino de, una mesa cuadrada donde el cupo es para ocho personas. Por otro lado, las sillas tienen un diseño dominante pero cómodo. El color café y gris, ajustan para un casa de cualquier tipo, además, por ser colores oscuros, lucen elegantes. El buffet en blanco, resalta su simpleza, además de ser pequeño y no estorba.