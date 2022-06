Cortinas y persianas para baño: ¡10 diseños sensacionales!

Como te habiamos comentado, puedes usar cortinas de baño oscura, no importa si no hay muebles de ese color. En este caso, se ve que las cortinas de baño son color de vino, combinándose con la toalla. Este diseño resaltará, tu baño y se verá espectacular. Te recomendamos no saturar el baño con accesorios u objetos, sino la vista se irá hacia los accesorios y no a las cortinas de baño.

Idea de Arturo Campos Arquitecto