11 consejos para diseñar tu recámara

La decoración de habitaciones no solo se base en tener el mejor estilo, sino el que mejor se acople a tu personalidad. Si eres extravagante pero elegante, esta pared como cabecera te encantará. Se trata de una pared en forma de cabecera. Usa papel tapiz de tu agrado y colócalo en la pared donde se encuentra la cama, como se ve en la imagen. No uses el tapiz en todas las paredes, así no resaltará la pared como cabecera.