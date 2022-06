¡Combina tus armarios con estas increíbles cajoneras!

Look at Me

Look at Me

Cada persona tiene un estilo único y diferente. Hay quienes prefieren utilizar ropa muy elegante, o de vestir como la llamamos normalmente, y hay quienes se sienten incómodos en otra cosa que no sea un par de jeans. Por suerte para los primeros la cajonera de su armario puede combinar con su estilo de vestir. El uso de colores oscuros establece el entorno sofisticado del lugar, mientras que las superficies lisas nos muestran un reflejo, literalmente de el nivel de elegancia de la persona. Viste a tu armario con tus mejores prendas con esta propuesta de Look at Me.