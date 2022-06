5 fachadas antes y después: ¡cambios fantásticos!

La remodelación, a cargo de Studio 06, cambia totalmente la cara de la vivienda, pero no ha arrasado del todo con su origen. En su interior descubriremos algunos elementos que se han conservado de la vieja casa del pueblo. Sin embargo, la fachada se ha vuelto totalmente luminosa con amplios ventanales que han sustituido los pequeños huecos que salpicaban la antigua casa. Aunque en la imagen no se aprecia, en este proyecto de remodelación, no se ha eliminado ninguna planta del edificio.

¿Entonces qué? ¿Te animas a remodelar tu casa?