10 propuestas de jardines pequeños y encantadores

Este hermoso y altamente jardín de proporciones pequeñas es obra magistral de Innover Back to Nature, profesionales experimentados y con gran creatividad especializados en todo lo relacionado con fachadas y partes exteriores.

La particularidad que hace que este jardín resulte tan original es que se encuentra conformado por césped sintético, el cual le brinda un aspecto y una sensación al tacto bastante distinta y única, pero no por eso menos agradable. Un jardín como este resulta ideal para aquellos que buscan algo original y sencillo a la vez y que, al mismo tiempo, no cuentan (o no quieren contar) con grandes dimensiones espaciales para este propósito.