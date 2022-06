Recámaras: ¡10 cabeceras originales!

Esta última cabecera que te presentamos no deja escapar la mínima mirada pues la originalidad de su diseño logra atraer por sus tonos, formas y texturas. La elaboración corre a cargo de Özyüksel Mobilya y consiste en mezclar todo lo referente con lo exótico y la imitación de pieles con las figuras de tigres a los costados; esto no puede denotar otra cosa que no sea salvajismo y peculiaridad.

