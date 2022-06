Construir casa: ¿con o sin arquitecto?

Siempre será un ahorro la ayuda profesional de un arquitecto. El asesoramiento a tiempo de los pasos a seguir en un proyecto, adicionalmente con la forma de realizar el diseño, ahorrará en la construcción del mismo. No hacer áreas de circulación demasiado extensas sin necesidad, perdiendo metros cuadrados de construcción inútil, o habitaciones que sus dimensiones estén sobre calculadas. Estos detalles además de no tener buena solución funcional, costará más a la hora de construirlas. Realizar el proyecto diseñando correctamente facilita el doble uso de algunos espacios, que sin su orientación y manejo del proyecto no hubiera sido posible.

El ahorro lo verá al momento de construir y no es solo ahorro del tipo $$$$ pesos y más pesos, sino el ahorro de inconvenientes en el proceso constructivo y de molestias cuando tenga que habitar su departamento.