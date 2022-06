¿Cómo diseñar una terraza con asador y horno de leña – ¡7 ideas sensacionales!

Un buen espacio es la terraza o un área de piscina, con una palapa o pérgola. Simplemente un espacio con un piso de cemento. donde colocan unas sillas o tumbonas para la piscina quedaría perfecto para armar su asador. Lo importante antes de comprar los accesorios es determinar dónde ubicarlo. Delimitar ese espacio es una prioridad porque así podrán decidir el tamaño de su asador. Además, los accesorios adicionales que le colocarán a la parrilla propiamente dicha.

Las dimensiones conque cuenta para diseñarlo es importante que la fijen con anticipación. Recuerden que no solo es ubicarlo, sino también el espacio apropiado para trabajar frente a él. Si tienen invitados siempre tendrán más personas y deben estar contando con un área apropiada para que no estén apretados. Así que si el espacio no es muy grande limiten el diseño de su asador. De esta forma se sentirán cómodos y puedan tener una mesa apropiada para varias personas, una cava con el hielo y las bebidas, si no están cerca de la cocina.