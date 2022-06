7 ideas para que tu oficina sea colorida y divertida ¡como la de Google!

En las oficinas estamos la mayor cantidad del tiempo, realmente por lo general en la casa estamos los fines de semana, si no nos toca trabajar, y por las noches a dormir ¿Qué hacemos durante el día? En ese tiempo que va desde las 7 o las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horas más horas menos, las personas se la pasan en la oficina.

Por lo general aunque no lo digan con frecuencia los dolores de cabeza, el estrés, los síntomas de acidez gástrica y otros males como dolor de espalda etc son causados por las condiciones en que se trabaja. Muchos pueden ser los motivos a veces la luz no es la correcta, los diseños de las sillas no son los apropiados o simplemente el horario no les permite descansar lo suficiente como para que se sientan en perfectas condiciones. Así y todo se sigue trabajando igual, no queda de otra que cumplir con sus obligaciones laborales.

Una de las compañías más exitosas en el mundo es Google. En esta empresa han decidido que cuando su personal está cómodo, relajado y se siente a gusto las ideas fluyen mejor, se rinde más en el trabajo, las decisiones que se toman son las más acertadas y la creatividad está al máximo. Un personal que es sumamente calificado pero trabajando en condiciones que lo alientan a producir sin agotarse.

En este libro de ideas les vamos a mostrar como son algunas de las condiciones que tiene Google en sus oficinas para que sus empleados rindan mejor y se sientan a gusto. Si ustedes tienen oficinas, inspírense ¡y verán los resultados positivos próximamente!