Baños: ¡10 diseños de lavabos extraordinarios!

¿ Has visto cómo las gotas de agua crean ondas al caer? ¿ Acaso no te gustaría disfrutar de cómo cae el agua en tus manos? La verdad es que lavarse las manos no tiene que ser un simple acto rutinario, y Stone Contractors lo sabe. Por eso nos propone este diseño que, complementándolo con plantas, luces y colores hará de algo tan simple toda una experiencia relajante.