Puertas de entrada: ¡10 diseños sensacionales!

¿Recuerdas el cuento de la cruel bruja que vivía en una casa de dulces? La verdad es que su maldad era porque no tenía una magnífica puerta de chocolate para ser feliz. O tal vez no, pero a nadie le haría mal probar con una dulce puerta como esta de GLR Arquitectos. Aunque, por otro lado no tan feliz, esta puerta es también para todos aquellos perfeccionistas y amantes del orden.